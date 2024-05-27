На Nintendo Switch запустили популярный Linux-дистрибутив Ubuntu 24

Он позволяет запускать Android и Linux на консоли, несмотря на неодобрение Nintendo. Switchroot — проект с открытым исходным кодом, который впервые появился в 2018 году.

С тех пор поддержка Linux для Switch значительно улучшилась и теперь пользователям доступны новые сборки L4T Ubuntu на базе Ubuntu 24.04 LTS.

Эти сборки работают на всех версиях Switch, включая новые модели, требующие модчипа. Установка операционки на консоль требует подготовки.

Необходимо ознакомиться с инструкциями на вики-странице Switchroot и следовать пошаговому руководству. Это не так просто, как записать образ на microSD карту, и может потребовать дополнительных шагов.

После установки Ubuntu пользователи смогут пользоваться Wi-Fi, Bluetooth, режимом сна, ускоренной графикой и док-станцией.

Несмотря на возраст устройства, производительность Ubuntu на Switch остаётся на достойном уровне.