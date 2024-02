На ПК можно запустить почти 300 игр с PS4 благодаря рабочему эмулятору

Теперь утилита запускать на ПК почти 300 игр, изначально разработанных для PS4. За последние два года, с момента своего создания, эмулятор стал значительно стабильнее.

Из 280 доступных к запуску игр, более 140 работают без заметных проблем, а в 98 из них уже можно полноценно играть.

Среди поддерживаемых проектов находятся такие проекты, как Sonic Mania, Forager, Super Meat Boy, Shantae and the Pirate's Curse и Tiny Troopers Joint Ops.

Это важный шаг вперед для эмулятора, хоть большинство из перечисленных игр и не относятся к категории требовательных ААА-проектов.

Команда разработчиков продолжает работу над расширением списка поддерживаемых игр, стремясь в будущем добавить крупные хиты, такие как Uncharted и The Last of Us.