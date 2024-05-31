На ПК выйдет улучшенная версия PS5-эксклюзива God of War Ragnarok. Уже 19 сентября

Опубликовано 31 мая 2024, 12:28
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На ПК выйдет улучшенная версия PS5-эксклюзива God of War Ragnarok. Уже 19 сентябряКонсольщики, спасибо за бета-тест
Sony анонсировала выход улучшенной версии God of War Ragnarok для ПК.
Релиз состоится 19 сентября 2024 года, об этом было объявлено на презентации State of Play. В новом трейлере показаны многочисленные улучшения, включая поддержку технологий апскейла, неограниченную частоту кадров и совместимость с ультраширокими экранами.
Игра God of War Ragnarok, разработанная студией Santa Monica, изначально вышла на PlayStation 5 в 2022 году.
Это прямое продолжение God of War (2018), в центре сюжета которого находятся бог войны Кратос и его сын Атрей. Игра получила высокие оценки критиков и игроков.
На Metacritic средняя оценка составляет 94 балла из 100 на основе рецензий журналистов и 8.1 балла из 10 от геймеров. В магазине PS Store экшен имеет оценку 4.84 звезды.