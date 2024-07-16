На ПК запустили PS4-версию Red Dead Redemption Remastered

Отметим, что не так давно этот же эмулятор смог запустить на компьютерах Bloodborne, что стало большим достижением для фанатов, ожидавших портирования этой игры.

Правда, пока что shadPS4 может загружать Red Dead Redemption Remastered, предоставляя доступ к основному меню игры. То есть игрового процесса пока дойти не получится. Но это все равно значительное событие для сцены PS4-эмуляции.

Red Dead Redemption Remastered вышла на PlayStation 4 и Switch в 2023 году. В этой версии переработана оригинальная игра 2010 года.

Игроки могут вновь окунуться в историю бывшего преступника Джона Марстона, события которой происходят сразу после Red Dead Redemption 2, вышедшей в 2018 году.