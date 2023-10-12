На PlayStation 5 появится облачный стриминг игр... с PlayStation 5

Эта функция будет доступна для подписчиков PlayStation Plus Premium, самого дорогого тарифа фирменной подписки бренда. Sony планирует внедрять эту функцию поэтапно, начиная с Японии 17 октября, Европы 23 октября и Северной Америки 30 октября.

На старте Sony обещает предоставить возможность стриминга «избранных» игр для PS5, но в будущем планируется расширить каталог до «сотни» проектов для новейшей консоли.

Среди совместимых с облачным стримингом игр будут тайтлы из каталога PlayStation Plus, цифровые проекты, такие как Resident Evil 4, Genshin Impact и Fortnite, а также пробные версии игр, например, Hogwarts Legacy и The Witcher 3: Wild Hunt.

Sony также утверждает, что пользователи смогут выбирать предпочитаемое разрешение стриминга: 4K, 1440p, 1080p и 720p.