Игры
Опубликовано 21 июня 2025, 07:30
1 мин.

На PlayStation анонсирована игра про спасение с «Титаника» от первого лица

Но издатель малоизвестен
В магазине игр PlayStation Store появилось описание новой игры от первого лица про спасение с печально известного судна Titanic. Проект называется Titanic Escape Simulator.
На PlayStation анонсирована игра про спасение с «Титаника» от первого лица

© Sony Interactive Entertainment

Релиз игры запланирован на 2026 год. Игра предлагает игрокам шанс спастись с тонущего «Титаника».

В проекте будет воссоздан опыт выживания от первого лица на борту судна в 1912 году. Разработчики обещают точность в воспроизведении катастрофы.

Издателем Titanic Escape Simulator является некто Tetyana Vysochanska. Студия это или конкретное лицо, не уточняется.

Источник:The Telegraph
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#PLAYSTATION
,
#игры