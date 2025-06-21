На PlayStation анонсирована игра про спасение с «Титаника» от первого лица

Релиз игры запланирован на 2026 год. Игра предлагает игрокам шанс спастись с тонущего «Титаника».

В проекте будет воссоздан опыт выживания от первого лица на борту судна в 1912 году. Разработчики обещают точность в воспроизведении катастрофы.

Издателем Titanic Escape Simulator является некто Tetyana Vysochanska. Студия это или конкретное лицо, не уточняется.