На PlayStation анонсирована игра про спасение с «Титаника» от первого лица

Опубликовано 21 июня 2025, 07:301 мин.
На PlayStation анонсирована игра про спасение с «Титаника» от первого лицаНо издатель малоизвестен
В магазине игр PlayStation Store появилось описание новой игры от первого лица про спасение с печально известного судна Titanic. Проект называется Titanic Escape Simulator.
© Sony Interactive Entertainment
Релиз игры запланирован на 2026 год. Игра предлагает игрокам шанс спастись с тонущего «Титаника».
В проекте будет воссоздан опыт выживания от первого лица на борту судна в 1912 году. Разработчики обещают точность в воспроизведении катастрофы.
Издателем Titanic Escape Simulator является некто Tetyana Vysochanska. Студия это или конкретное лицо, не уточняется.