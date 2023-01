На портативной консоли Steam Deck стали «играбельными» сразу несколько знаменитых игр

Так, например, сразу несколько серий издателя доступны на Steam Deck, включая популярную серию научно-фантастических ролевую игру Mass Effect и различные проекты франшизы Need for Speed.

Но кроме громких ААА-тайтлов, владельцы портативки от Valve теперь смогут сыграть в такие нашумевшие инди, как It Takes Two и Unravel Two.

Полный же список ставших доступными игр выглядит следующим образом: A Way Out, Battlefield 4, Battlefield V, It Takes Two, Madden NFL 21, Madden NFL 22, Madden NFL 23, Mass Effect: Andromeda Deluxe Edition, Mass Effect Legendary Edition, Mirror's Edge Catalyst, Need for Speed Heat, Need for Speed Hot Pursuit Remastered, Need for Speed Most Wanted, Need for Speed Rivals, Plants vs. Zombies Garden Warfare 2: Deluxe Edition и Unravel Two.