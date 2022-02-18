На портативной консоли Steam Deck запустили игры со старых приставок Nintendo

Что интересно, создатели различных эмуляторов проявляли интерес к Steam Deck ещё на этапе анонса консоли.

Напомним, что прямо сейчас любой пользователь Steam может вполне официально скачать несколько эмуляторов внутри площадки. Речь идёт о тех из них, которые поддерживаются RetroArch, к которым Dolphin не относится.