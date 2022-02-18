На портативной консоли Steam Deck запустили игры со старых приставок Nintendo

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На портативной консоли Steam Deck запустили игры со старых приставок NintendoЖдём запуска игр с PSP?
Несмотря на то, что полноценный релиз портативной консоли Valve намечен лишь на конец февраля, в сети уже появляются материалы о тех или иных достижениях новинки.
Так, например, разработчики популярного эмулятора Gamecube и Wii под названием Dolphin опубликовали рабочий вариант своего детища на Steam Deck. На представленном ниже снимке можно увидеть, как переносная консоль Valve без труда запускает классическую игру F-Zero GX.
Что интересно, создатели различных эмуляторов проявляли интерес к Steam Deck ещё на этапе анонса консоли.
Напомним, что прямо сейчас любой пользователь Steam может вполне официально скачать несколько эмуляторов внутри площадки. Речь идёт о тех из них, которые поддерживаются RetroArch, к которым Dolphin не относится.
Источник: TechRaptor