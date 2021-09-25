На PS5 и Xbox Series X добились фотореалистичной графики в игре

Да, свежие игры для PS5 и Xbox Series X поддерживают технологию трассировки лучей и раскрывают «мощь» быстрых SSD-накопителей. Но по большому счёту это не та фотореалистичная графика, которую хотелось бы видеть в 2021 году.

Но, как оказалось, на новых игровых приставках Sony и Microsoft есть игра, которая демонстрирует уровень графики «как в жизни». И это не какой-то шутер или экшен от третьего лица. Это гоночная игра от итальянской студии Milestone.