На PS5 и Xbox Series X добились фотореалистичной графики в игре

На PS5 и Xbox Series X добились фотореалистичной графики в игреВыглядит потрясающе
Да, свежие игры для PS5 и Xbox Series X поддерживают технологию трассировки лучей и раскрывают «мощь» быстрых SSD-накопителей. Но по большому счёту это не та фотореалистичная графика, которую хотелось бы видеть в 2021 году.
Но, как оказалось, на новых игровых приставках Sony и Microsoft есть игра, которая демонстрирует уровень графики «как в жизни». И это не какой-то шутер или экшен от третьего лица. Это гоночная игра от итальянской студии Milestone.
Речь о проекте Ride 4, который, внезапно, показал, как могут выглядеть по-настоящему близкие к графическому идеалу проекты. В геймплейном ролике можно увидеть, что современное железо вполне способно справиться с задачей «фотореалистичности».
Самое интересное, что игра уже доступна на PlayStation 5 и Xbox Series X.