На PS5 Pro появится первая игра, которая будет работать 8K и 60 fps. Но есть нюанс

Разработчики из Ripstone Games анонсировали Pure Pool Pro — продолжение бильярдного симулятора 2014 года. Игра будет работать в нативном 8K и 60 fps на PS5 Pro и в 4K при 120 fps на стандартной PS5.

Однако столь впечатляющие технические параметры объясняются особенностями самой игры: изображение фиксировано вокруг бильярдного стола, а движок проекта сравнительно лёгкий: