На сколько вырастут цены на игры для грядущих консолей Xbox Series X и PlayStation 5?

Сейчас же аналитики компании IDG Consulting опубликовали результаты своего исследования, в ходе которой выяснилось, на сколько же все таки вырастут цены на игры для грядущих консолей Xbox Series X и PlayStation 5. Так, согласно данным экспертом, нас ждет подорожание тайтлов на 10 долларов или приблизительно 706 рублей. Также стоит отметить, что подорожание коснется не каждой игры, а, по данным исследования, лишь топовых, в числе которых NBA 2K.

Рост цен на игры будет обусловлен как сложностью разработки игр для консолей нового поколения, так и тем, что последнее подорожание игр было зафиксировано еще в момент выхода Xbox 360 и PlayStation 3. С тех пор, к слову, стоимость разработок топовых игр выросла в несколько раз.