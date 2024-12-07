На смартфонах Nothing появилась игра «Змейка» из кнопочных телефонов Nokia

«Змейка» — «древняя» игра, в которой игрок управляет растущей змеёй. Вендор обновил ПО смартфонов, добавив приложение (виджет) для домашнего экрана. В этом виджете представлены различные инструменты для удобной работы на смартфоне и игры, включая «Змейку».

От классического варианта эта игра отличается управлением не кнопками, а свайпами вправо и влево, двойное касание приостанавливает игру. Уточняется, что на смартфонах Nothing воссоздали «Змейку», предустановленную на Nokia 6110, вышедшую 26 лет назад.