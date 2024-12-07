На смартфонах Nothing появилась игра «Змейка» из кнопочных телефонов Nokia

Опубликовано 07 декабря 2024, 07:301 мин.
На смартфонах Nothing появилась игра «Змейка» из кнопочных телефонов NokiaТеперь играть нужно на сенсорном экране, а не кнопками
На современных смартфонах бренда Nothing появилась легендарная игра «Змейка» (Snake) из кнопочных телефонов Nokia.
© Nothing
«Змейка» — «древняя» игра, в которой игрок управляет растущей змеёй. Вендор обновил ПО смартфонов, добавив приложение (виджет) для домашнего экрана. В этом виджете представлены различные инструменты для удобной работы на смартфоне и игры, включая «Змейку».
От классического варианта эта игра отличается управлением не кнопками, а свайпами вправо и влево, двойное касание приостанавливает игру. Уточняется, что на смартфонах Nothing воссоздали «Змейку», предустановленную на Nokia 6110, вышедшую 26 лет назад.