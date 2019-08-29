На соревнованиях по мобильным играм зарабатывают так же много, как и в компьютерных чемпионатах

Что интересно, в обоих видах киберспорта своеобразным центром стал Китай, который сгенерировал 5,6 млрд долларов дохода для мобильного киберспорта. Вторым по скорости развития рынком эксперты назвали Южную Америку.

В числе причин, по которым мобильный киберспорт стал так популярен, исследователи отметили низкий порог вхождения для пользователя, а также меньшее количество времени, уходящее на загрузку и в целом общую доступность киберспортивных дисциплин для пользователей смартфонов.

Также эксперты акцентировали особое внимание на том, что мобильный гейминг на данный момент превзошел по популярности другие платформы. Так, по данным того же исследования, в 2019 году количество пользователей играющих на смартфоне перевалило за 2,5 млрд человек. К слову, на ПК играет около 1 млрд человек, а на консолях и того меньше — около 500 млн человек.