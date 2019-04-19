На создание порно-шутера собрали более миллиона долларов

На платформе краудфандинга Kickstarter удалось собрать более миллиона долларов на новую космическую ролевую игру Subverse. Изюминка игры в том, что она создаётся студией StudioFOW, специализирующейся на порно-анимации.

Subverse продвигается как «сексуальная Sci-Fi пародия». Геймеры смогут управлять своим космическим кораблём и исследовать вселенную, полную «горячих инопланетных крошек».

Желающим предлагается внести свою лепту в размере 13 долларов и выше. На момент написания новости, на Subverse собрали уже 1 062 189 долларов. Изначальная цель сборов была существенно меньше — около 130 тысяч долларов. До конца кампании осталось ещё 12 дней.

Релиз игры запланирован на май-июнь 2019 года.