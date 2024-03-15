На Switch 2 для большинства игр будет применяться масштабирование картинки

DLSS, или Deep Learning Super Sampling, — технология сглаживания и масштабирования изображения на основе глубокого машинного обучения. Эту технологию разрабатывает компания NVIDIA. DLSS позволяет увеличить частоту кадров с сохранением качества картинки.

Возможно, Nintendo внедрит апскейлинг для большинства игр для того, чтобы обеспечить высокий уровень работы Switch 2 на фоне не самого мощного аппаратного обеспечения. При этом использование Nvidia DLSS — не обязательно для разработчиков, скорее это опция.

Также инсайдер отметил, что Nvidia предлагала Nintendo несколько вариантов системы на своём графическом чипе, включая архитектуру Ada Lovelace, которая лежит в основе видеокарт RTX 40-й серии. В итоге заказчик выбрал энергоэффективный графический ускоритель Tegra Orin на архитектуре Ampere, в которую, по слухам, Nvidia добавила некоторые возможности Lovelace.

Насколько эта информация соответствует действительности, покажет время.