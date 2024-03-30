На турнире по CS 2 началась драка, в которой больше всего пострадал кубок

Опубликовано 30 марта 2024, 18:40
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На турнире по CS 2 началась драка, в которой больше всего пострадал кубокИз-за разборок между спонсорами
В ходе мейджора (серии турниров) по Counter-Stike 2 между киберспортсменами из команд MOUZ и G2 во время второй карты соревнования на арену ворвались некие активисты и начали потасовку с оттаскивающей их охраной. В результате несколько человек упали на сцену, толкнув стойку с кубком победителя, из-за чего приз разбился.
© Valve
Никто из из участников драки не пострадал, но позже выяснилось, из-за чего произошёл конфликт. Оказалось, что активисты, ворвавшиеся на арену, до начала турнира раздавали листовки с призывами уволить генерального менеджера команды G2 из-за того, что их спонсором является сайт казино с кейсами.
Потом выяснилось, что «акцию протеста» устроили по заказу конкурента спонсора. Причём конкурент в своих соцсетях подтвердил эту информацию, но сообщение быстро было удалено. Причём за несколько часов до инцидента владелец казино угрожал G2 непосредственно во время стрима.
Источник:DTF
Автор:Андрей Кадуков
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