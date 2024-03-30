На турнире по CS 2 началась драка, в которой больше всего пострадал кубок

Никто из из участников драки не пострадал, но позже выяснилось, из-за чего произошёл конфликт. Оказалось, что активисты, ворвавшиеся на арену, до начала турнира раздавали листовки с призывами уволить генерального менеджера команды G2 из-за того, что их спонсором является сайт казино с кейсами.

Потом выяснилось, что «акцию протеста» устроили по заказу конкурента спонсора. Причём конкурент в своих соцсетях подтвердил эту информацию, но сообщение быстро было удалено. Причём за несколько часов до инцидента владелец казино угрожал G2 непосредственно во время стрима.