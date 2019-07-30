На Twitch проведут "шлюхострим" назло "девственникам-неудачникам"

”Было бы круто, если бы все женщины-стримеры организовали день, когда они оделись в вызывающую одежду и вписали в название трансляции “шлюхострим”. Тем самым мы сможем поднять проблему сексизма, с которой мы сами и сталкиваемся из-за осознания собственной сексуальности, пока легионы девственников-неудачников злятся по этому поводу”, — написала стримерша в своем посте в Twitter.

По словам Kaceytron, все вырученные со стрима средства пойдут на благотворительность в организацию Freedom 4/24. Она занимается просвещением по поводу секс-торговли.