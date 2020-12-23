На видео показали, как бы выглядел Cyberpunk 2077 на PlayStation 1

Автор ролика очень точно подметил все недостатки консольной версии игры. Он показал неестественно гнущуюся пальму, странное поведение неигровых персонажей, а также внезапно «взлетающее» авто, с которым пришлось столкнуться реальным игрокам PS4-версии игры. К слову, многие комментаторы в шутку подметили, что создатель видео схалтурил, просто выложив запись игрового процесса Cyberpunk 2077 на PlayStation 4.

Напомним, что релиз проекта CD PROJEKT RED оказался настолько скандальным, что стоимость акций компании упала практически вдвое. Также онлайн-магазин Sony до последнего пытался воздерживаться от подтверждения возврата средств за игру, но в итоге сдался и теперь любой желающий может вернуть свои деньги. При этом разработчики экшн-RPG уже пообещали выпустить ряд патчей, которые улучшат качество игры и избавят её от основных багов и глитчей.