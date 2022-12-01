На «видеоигровом Оскаре» будут раздавать по одной карманной консоли Steam Deck каждую минуту

Компания объявила о розыгрыше своей карманной консоли Steam Deck во время трансляции мероприятия. Причём роздана будет не одна, не две и даже не три приставки.

Представители игрового разработчика обещали дарить по одному Steam Deck каждую минуту, что будет длиться шоу. В прошлом году оно продлилось три часа, а это значит, что в 2022-м может быть разыграно 180 устройств!

Правда, есть два условия: участвовать могут лишь жители определённых стран ( в число которых Россия, конечно же, не входит) и на Steam-аккаунте должна быть совершена хотя бы одна покупка в период с 14 ноября 2021 года по 14 ноября 2022 года.