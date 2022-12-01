На «видеоигровом Оскаре» будут раздавать по одной карманной консоли Steam Deck каждую минуту

На «видеоигровом Оскаре» будут раздавать по одной карманной консоли Steam Deck каждую минутуАттракцион невиданной щедрости!
Любители виртуальных развлечений явно ждут следующую неделю, ведь уже 8 декабря состоится ежегодный «видеоигровой Оскар» — The Game Awards 2022. В этом году ощущения праздника решила добавить и Valve.
Фото: Steam
Компания объявила о розыгрыше своей карманной консоли Steam Deck во время трансляции мероприятия. Причём роздана будет не одна, не две и даже не три приставки.
Представители игрового разработчика обещали дарить по одному Steam Deck каждую минуту, что будет длиться шоу. В прошлом году оно продлилось три часа, а это значит, что в 2022-м может быть разыграно 180 устройств!
Правда, есть два условия: участвовать могут лишь жители определённых стран ( в число которых Россия, конечно же, не входит) и на Steam-аккаунте должна быть совершена хотя бы одна покупка в период с 14 ноября 2021 года по 14 ноября 2022 года.