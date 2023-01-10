На Xbox давно не выходили новые игры. Скоро их покажут сразу все

По данным интернет-источников, уже 25 января Microsoft проведёт шоу Developer_Direct, на которой покажет долгожданные проекты для Xbox, в том числе Redfall и Starfield. Посмотреть мероприятие можно будет на официальных каналах платформы на Twitch и YouTube.

В качестве ведущих на шоу будут выступать как представители Microsoft, так и компаний-разработчиков, таких как Bethesda.

С виртуальной сцены можно ждать демонстрацию вышеперечисленных игр, а также Minecraft Legends, новой Forza Motorsport и т.д.

Эксперты отмечают, что Developer_Direct может стать началом более частого маркетингового цикла для Microsoft. В качестве ближайшей аналогии можно назвать шоу Nintendo в стиле Direct.