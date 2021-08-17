На Xbox Series S игры с первой PlayStation запустили с улучшенной графикой

Речь идёт о DuckStation — софте, позволяющем запускать на новеньких игровых приставках Microsoft проекты с PlayStation 1 с улучшенной графикой. В первую очередь подобное достигается за счёт увеличения «родного» разрешения игр до 4К.

В самом ролике можно увидеть, как выглядят легендарные Silent Hill, Chrono Cross, Gran Turismo и Tekken 3 с повышенным фреймрейтом, разрешением и в целом «прокаченной» картинкой.

Стоит отметить, что запуск эмулятора возможен лишь в случае, если пользователь перевёл свою Xbox Series S (и Series X) в режим разработчика.