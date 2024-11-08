На Яндекс Маркете появилась возможность заказать консоль PS5 Pro

Официальные цены — $699 в США и 799 евро в Европе. В России PS5 Pro тоже можно предзаказать, в частности, на Яндекс Маркете.

Площадка стала одной из первых, на которой можно заказать эту консоль, начиная со старта мировых продаж. Стоимость устройства для россиян составит от 83 990 рублей в зависимости от продавца. Получить заказ покупатели смогут уже с 14 ноября.

Как сообщил Яндекс Маркет, с начала 2024 года около 80% всех покупок приставок Playstation в сервисе приходилось на модель PS 5 Slim, ещё порядка 20% — на базовую PS 5. «Спрос на версии Slim показывают постепенный, но уверенный рост, и мы ожидаем схожие темпы роста продаж версии PS 5 Pro», — отмечено в пресс-релизе компании.

Также сообщается, что наибольший спрос Яндекс Маркет зафиксировал на игры именно для консолей PlayStation — около 70% покупок. На втором месте коды активаций на Steam — 15%, на третьем находятся игры для Nintendo — 10%. На игры для Xbox приходится около 5% покупок.

К тому же PS 5 остаются лидерами по спросу в своей категории и обгоняют консоли Xbox по продажам в пять раз.