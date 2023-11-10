На YouTube появилась первая распаковка недоконсоли PlayStation Portal. До релиза устройства ещё неделя

Этот уникальный гаджет, предназначенный для стриминга игр с PlayStation 5, был представлен блогером с канала Hobby Consolas.

PlayStation Portal, сравнимый по размерам со Steam Deck, но обладающий меньшим весом, уже вызвал волну критики среди поклонников игровой индустрии.

Устройство комплектуется кабелем USB-C, а его элементы управления, напоминающие «распиленный» контроллер DualSense, обеспечивают знакомые тактильные ощущения.

Стоит отметить, что до официального релиза PlayStation Portal остается всего неделя. Устройство поступит в продажу 15 ноября по цене в $200, что делает его доступным для широкого круга геймеров.

Правда остаётся главный вопрос: а надо ли покупать такую недоконсоль?