Игры
07:54, 10 ноября 2023
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На YouTube появилась первая распаковка недоконсоли PlayStation Portal. До релиза устройства ещё неделя

$200 на ветер

В мире технологий и развлечений наступило знаменательное событие: на YouTube дебютировал первый анбоксинг PlayStation Portal, новинки от Sony.

Этот уникальный гаджет, предназначенный для стриминга игр с PlayStation 5, был представлен блогером с канала Hobby Consolas.

PlayStation Portal, сравнимый по размерам со Steam Deck, но обладающий меньшим весом, уже вызвал волну критики среди поклонников игровой индустрии.

Устройство комплектуется кабелем USB-C, а его элементы управления, напоминающие «распиленный» контроллер DualSense, обеспечивают знакомые тактильные ощущения.

Стоит отметить, что до официального релиза PlayStation Portal остается всего неделя. Устройство поступит в продажу 15 ноября по цене в $200, что делает его доступным для широкого круга геймеров.

Правда остаётся главный вопрос: а надо ли покупать такую недоконсоль?

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