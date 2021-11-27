На Youtube появился вирус, нацеленный на любителей бесплатных игр в Steam

В преддверии новогодних праздников многие издатели игр предлагают геймерам бонусы за предзаказ и скидки на первое время после запуска. Этим и пользуются хакеры.

Как отмечается, в интернете всегда можно встретить запросы на кряки игр и кейгены, а накануне праздников таких запросов становится больше. На «Ютубе» при поиске геймерами бесплатного доступа к играм Skyrim Anniversary Edition, Forza Horizon 5, Jurassic World Evolution 2 и другим ожидаемым новинкам, им предлагают «бесплатные ключи в Steam», чем и заманивают беспечных пользователей.

Такие предложения появились на большом количестве аккаунтов, что говорит о вредоносной кампании. Игрокам предлагают пройти на сторонний сайт и загрузить RAR-файл, защищённый паролем, который обычно указан в описании видеоролика на Youtube. В архиве пользователи «ловят» Trojan.Malpack, уже использовавшийся злоумышленниками в кампаниях, связанных с играми.