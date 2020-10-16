Набор из четырех игр серии Worms можно купить дешевле 80 рублей

Так, в “долларовый набор” вошли Worms, Worms Blast, Worms Crazy Golf и Worms Pinball. При этом важно понимать, что на него можно потратить и большую сумму, а от той суммы, которую вы заплатили, компания переведет 1% на благотворительность.

Humble Bundle также подготовила и иные “наборы” игр, для получения которых придется заплатить больше. Те, например, кто отдаст сумму, равную чуть большую средней (на момент написания материала это 754 рубля), дополнительно получат Worms Reloaded, Worms Ultimate Mayhem, Worms Reloaded: The “Pre-order Forts and Hats” DLC Pack, Worms Reloaded: Puzzle Pack, Worms Reloaded: Forts Pack, Worms Reloaded: Time Attack Pack, Worms Reloaded: Retro Pack и Worms Ultimate Mayhem – Customization Pack DLC.