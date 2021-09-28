Набор из двух приключенческих игр Syberia раздают бесплатно и навсегда

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Набор из двух приключенческих игр Syberia раздают бесплатно и навсегда1 и 2 часть
В популярном сервисе цифровой дистрибуции Steam появилась возможность беслпатно и навсегда скачать сразу две приключенческие игры серии Syberia.
По сюжету девушка-адвокат из Нью-Йорка Кейт Уолкер получает задание, в рамках которого ей нужно поехать в маленький город Валадилену для заключения контракта о приобритении местной фабрики механических игрушек. Однако все идет не по плану, и по пути девушке предстоит отправиться в путешествие, оказываясь в разных частях света, в том числе и на территории бывшего СССР.
Скачать первую часть Syberia можно перейдя по этой ссылке. Вторую же можно купить со 100% скидкой по этой ссылке. Раздача продлится до 30 сентября. Помимо прочего с 85% скидкой сейчас продается и третья часть франшизы. Так, если в обычное время тайтл продается за 999 рублей, то сейчас доступен всего за 149.