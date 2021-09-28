Набор из двух приключенческих игр Syberia раздают бесплатно и навсегда

По сюжету девушка-адвокат из Нью-Йорка Кейт Уолкер получает задание, в рамках которого ей нужно поехать в маленький город Валадилену для заключения контракта о приобритении местной фабрики механических игрушек. Однако все идет не по плану, и по пути девушке предстоит отправиться в путешествие, оказываясь в разных частях света, в том числе и на территории бывшего СССР.