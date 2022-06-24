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Началась летняя распродажа Steam. Часть игр доступна жителям России

Поторопитесь — акция продлится лишь две недели!
У геймеров по всему миру праздник — в Steam началась ежегодная летняя распродажа игр. Как ни странно, часть из проектов доступна даже для жителей России.
Началась летняя распродажа Steam. Часть игр доступна жителям России

В течение двух недель, начиная с 23 июня, в онлайн-магазине можно будет приобрести более тысячи проектов со скидками до 90%.

Вот лишь часть из тех из них, которые россияне смогут купить:

  • Сode Vein — 419 рублей (-80%)
  • A Plague Tale: Innocence — 319 рублей (-80%)
  • Children of Morta — 158 рублей (-80%)
  • Hitman 3 — 1079 рублей (-60%)
  • Divinity: Original Sin 2: Definitive Edition — 319 рублей (-60%)
  • Detroit: Become Human — 814 рублей (-50%)
  • Beyond: Two Souls — 391 рубль (-50%)
  • Mount & Blade II: Bannerlord — 1359 рублей (-20%)

Те же игры, которые в России недоступны, имеют такой статус из-за ухода компании-производителя из страны. Сама Steam не имеет к этому никакого отношения.

Напомним, что пополнять кошелёк сервиса на данный момент можно лишь при помощи Qiwi-кошелька, используя счёт в казахских тенге.

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