Началась летняя распродажа Steam. Часть игр доступна жителям России

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Началась летняя распродажа Steam. Часть игр доступна жителям РоссииПоторопитесь — акция продлится лишь две недели!
У геймеров по всему миру праздник — в Steam началась ежегодная летняя распродажа игр. Как ни странно, часть из проектов доступна даже для жителей России.
В течение двух недель, начиная с 23 июня, в онлайн-магазине можно будет приобрести более тысячи проектов со скидками до 90%.
Вот лишь часть из тех из них, которые россияне смогут купить:
- Сode Vein — 419 рублей (-80%)
- A Plague Tale: Innocence — 319 рублей (-80%)
- Children of Morta — 158 рублей (-80%)
- Hitman 3 — 1079 рублей (-60%)
- Divinity: Original Sin 2: Definitive Edition — 319 рублей (-60%)
- Detroit: Become Human — 814 рублей (-50%)
- Beyond: Two Souls — 391 рубль (-50%)
- Mount & Blade II: Bannerlord — 1359 рублей (-20%)
Те же игры, которые в России недоступны, имеют такой статус из-за ухода компании-производителя из страны. Сама Steam не имеет к этому никакого отношения.
Напомним, что пополнять кошелёк сервиса на данный момент можно лишь при помощи Qiwi-кошелька, используя счёт в казахских тенге.