Началась распродажа игр Devil May Cry в честь 20-летия серии

Так, с 75% скидкой можно ухватить Devil May Cry. Напомним, что в обычно время тайтл продают за 999 рублей, тогда как сейчас он доступен за 249.

На 75% упала и стоимость полного издания Devil May Cry Complete Pack. В его составе сама игра и ряд дополнений к ней. Ранее такой набор продавали за 1 199 рублей, а сейчас за 299.

С 60% скидкой, в свою очередь, отдают Devil May Cry 4 Special Edition. Стоимость тайтла упала с 999 рублей до 399.