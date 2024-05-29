Началась разработка игры «Ведьмак 4»

После завершения разработки и поддержки игры Cyberpunk 2077, компания сосредоточила свои усилия на этом проекте.

В настоящее время более 400 человек участвуют в разработке, а полное производство планируется начать во II половине 2024 года.

Сообщается, что «Polaris» станет первой частью новой трилогии AAA-уровня в жанре RPG.

По словам главы компании Петра Карвовски, девелоперы активно готовятся к основному этапу разработки, который начнется позже в этом году.

На данный момент известно, что над пост-продакшеном Cyberpunk 2077 работает 56 человек, на разработке побочной игры «Sirius» во вселенной «Ведьмака» задействовано 39 человек, а на создании новой независимой IP «Hadar» работают 20 человек.