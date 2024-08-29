Началась разработка «Ведьмака 4». Релиз не раньше 2026 года

Сейчас команда разработчиков приближается к завершению этапа предразработки, и вскоре проект перейдет в полноценное производство. В проекте уже задействовано 410 разработчиков и их число продолжает расти.

По словам руководства компании, релиз «Ведьмака 4» можно ожидать не раньше 2026 года, учитывая масштабность и амбициозность проекта.

На фоне этих новостей, CD PROJEKT также поделилась финансовыми успехами: за I половину 2024 года компания продемонстрировала значительный рост прибыли, увеличив чистую ее часть на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, компания отметила активность игрового сообщества, занимающегося модификациями для «Ведьмака 3», что продолжает поддерживать интерес к этому культовому проекту.