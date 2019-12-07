Начались предварительные продажи PlayStation 5

Так, многие европейские магазины электроники предлагают покупателям гарантированную покупку PlayStation 5 сразу после начала продаж, без лишнего ожидания. На данный момент цена консоли не сообщается, однако предполагается, что розничная стоимость будет составлять порядка 500-550 евро или 35 207 рублей.

На данный момент покупатели, которые оформляют предзаказ на новинку, обязаны оплатить депозит, которые равен 50 евро или 3 520 рублей. Ожидается, что Sony официально представит консоль PlayStation 5 в рамках мероприятия PlayStation Meeting 2020, которое пройдет 2 февраля.