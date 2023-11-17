Начались продажи обновленного Steam Deck с OLED-дисплеем и увеличенной батареей

Эта модель выделяется увеличенным до 7,4 дюймов OLED-экраном с частотой обновления 90 Гц. Новинка доступна для покупки в США, Канаде, Великобритании, Европе, Южной Корее, Японии и на Тайване.

В Северной Америке также представлена лимитированная версия с полупрозрачным корпусом и оранжевыми акцентами. Цена стартует от $549 за модель с 512 ГБ памяти, а версия с 1 ТБ обойдется в $649.

Новая Steam Deck не только радует глаз своим OLED-дисплеем, но и улучшена в плане производительности.

Она оснащена батареей на 50 Вт⋅ч вместо 40 Вт⋅ч в предыдущей версии, а также 6-нм процессором и более быстрой оперативной памятью LPDDR5-6400, что немного повышает производительность в играх.

Кроме того, в новой модели присутствуют Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.