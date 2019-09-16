Начались съемки нового фильма по игре Mortal Kombat

К слову, в свое время примерно с подобными исходными данными снималась и первая экранизация фильма Mortal Kombat, которая до сих пор многими фанатами считается лучшей экранизацией игр за всю историю.

Согласно последним данным, фильм выйдет в прокат на территории России 4 марта 2021 года.