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Начались съемки нового фильма по игре Mortal Kombat

Премьера в 2021 году
О старте съемок новой экранизации популярного файтинга Mortal Kombat официально объявил сценарист картины Грег Руссо. Сделал он это на страничке в Twitter, опубликовав фото со съемочной площадки.

Съемки фильма пройдут на территории южной Австралии. Режиссером картины стал режиссер-дебютант Саймон Маккуойд — до этого он занимался преимущественно съемкой рекламных роликов и клипов. На данный момент уже объявлен список актеров, которые примут участие в новой экранизации, но среди них нет каких-то особо известных представителей киномира.

К слову, в свое время примерно с подобными исходными данными снималась и первая экранизация фильма Mortal Kombat, которая до сих пор многими фанатами считается лучшей экранизацией игр за всю историю.

Согласно последним данным, фильм выйдет в прокат на территории России 4 марта 2021 года.

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