Начались съемки нового фильма по игре Mortal Kombat

Съемки фильма пройдут на территории южной Австралии. Режиссером картины стал режиссер-дебютант Саймон Маккуойд — до этого он занимался преимущественно съемкой рекламных роликов и клипов. На данный момент уже объявлен список актеров, которые примут участие в новой экранизации, но среди них нет каких-то особо известных представителей киномира.
К слову, в свое время примерно с подобными исходными данными снималась и первая экранизация фильма Mortal Kombat, которая до сих пор многими фанатами считается лучшей экранизацией игр за всю историю.
Согласно последним данным, фильм выйдет в прокат на территории России 4 марта 2021 года.