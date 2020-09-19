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Сегодня 12:02
Началось бесплатное открытое тестирование новой Call of Duty: Black Ops
Оно ограничено по времени проведения, так что всем желающим стоит поторопиться
Как стало известно, Activision и Treyarch объявили о начале бесплатного открытого альфа-тестирования новой Call of Duty: Black Ops Cold War. На данный момент участие в нем могут принять лишь владельцы PlayStation 4, а период проведения тестирования ограничен.
Согласно официальным данным, закончится альфа-тестирование уже 20 сентября в 20:00 по Московскому времени. Для проверки работоспособности игровых механик доступен лишь многопользовательский режим, причем сражения на двух картах “6-на-6” и двух картах “12-на-12”. При участии меньшего числа игроков доступны режимы “Командный бой”, “Убийство подтверждено” и “Превосходство”, в то время как на картах “12-на-12” можно принять участие в режиме “Превосходство, общевойсковой бой”.
Отметим, что общий вес скачанных файлов занимает около 25 ГБ, а для участия в тестировании необходимо иметь оформленную подписку PlayStation Plus.