Началось голосование, определяющее лучшую игру всех времен

Голосование проходит этапами. Так, в первом раунде геймерам предоставлялась возможность выбрать победителей в 32 парах. В результате выяснилось, что порядка 90% игроков в сравнении God of War и StarCraft выбирают первую игру, тогда как в дуэле Half-Life 2 и Rise of the Tomb Raider больше половины предпочло последний тайтл.

Конец третьего раунда запланирован на сегодня. В голосовании за лучшую игру всех времен участвуют такие тайтлы, как GTA: San Andreas и Fallout: New Vegas, World of Warcraft и Call of Duty 4: Modern Warfare, The Last of Us и GTA V, Titanfall 2 и Bloodborne. Победитель будет объявлен через 9 дней.