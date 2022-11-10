Началось тестирование мобильной версии легендарной Battlefield для Android и iOS

Началось тестирование мобильной версии легендарной Battlefield для Android и iOSЕсли постараться, можно принять участие даже из России
В 2019 году на смартфонах вышла Call of Duty: Mobile — мобильная версия популярной игровой серии. Теперь же очередь дошла до её главного конкурента.
Слухи о возможной разработке о Battlefield для iOS и Android ходили последние пару лет. И вот, наконец-то, проект оказался не просто реальностью, а даже вышел на стадию бета-тестирования.
К сожалению, пока что опробовать его могут лишь пользователи из нескольких стран Юго-Восточной Азии: Сингапура, Филиппин, Таиланда и Индонезии. Зато доступ к Battlefield Mobile есть как у владельцев Android-смартфонов, так и iPhone.
Стоит, правда, отметить, что можно попробовать принять участие в тестировании и находясь в России. Правда, для этого будет нужно воспользоваться VPN-сервисом, установив в нём нужную страну.
Напомним, что по данным инсайдеров, премьеру мобильного шутера могут назначить уже на 2022 год. Официальный анонс проекта ожидается уже в ближайшие недели.