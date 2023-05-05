Началось? Владельцы Xbox из России массово не смогли зайти в свои аккаунты

Вместо доступа к аккаунту, игроки видели сообщение об ошибке, гласящее, что служба недоступна в их регионе. Некоторым пользователям удалось обойти проблему, изменив настройки DNS, но многие до сих пор не могут войти в свои профили.

Стоит отметить, что проблема возникла на фоне ухода Microsoft, владельца Xbox, из России в марте прошлого года. Компания заявила, что приостанавливает новые продажи, но продолжит выполнять существующие обязательства перед российскими клиентами.

Microsoft также временно прекратила гарантийное обслуживание Xbox в России и убрала российские серверы, отвечающие за ускорение загрузки контента.

Пока неясно, связан ли сбой с действиями Microsoft или это случайная проблема. Однако пользователи Xbox в России продолжают искать способы обойти возникшие ограничения и войти в свои аккаунты.