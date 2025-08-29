Над новым Resident Evil Requiem работают 200 разработчиков — рекордное число за всю историю франшизы

Руководитель проекта Коси Наканиси сообщил, что над игрой трудится самая крупная команда за всю историю серии — одновременно от 150 до 200 человек, не считая привлечённых специалистов из сторонних подразделений.

Requiem предложит игрокам выбор перспективы: проходить игру можно будет как от первого, так и от третьего лица. Такой подход должен понравиться как поклонникам классических частей, так и тем, кто привык к более современным релизам.

В проект возвращаются традиционные механики выживания, но с поправкой на реализм. Так, оружие останется важной частью геймплея, однако если героиня будет нести тяжёлую пушку, её скорость заметно снизится.