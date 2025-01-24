Над ПК-играми работает рекордное число разработчиков — больше, чем когда-либо ранее

Опубликовано 24 января 2025, 08:211 мин.
Над ПК-играми работает рекордное число разработчиков — больше, чем когда-либо ранееИ это не может не радовать
Согласно опросу State of the Game Industry от Informa и Omdia, в 2025 году 80% разработчиков создают проекты для ПК, что значительно превышает прошлогодний показатель в 66%.
Это рекордный уровень интереса к платформе за всю историю исследований, начиная с 2018 года, когда лишь 60% разработчиков работали над играми для ПК.
ПК остаётся лидером среди платформ, опережая консоли и мобильные устройства, на которые работают от 12 до 36% разработчиков в разные годы.
В отчёте подчёркивается, что популярность разработки для ПК значительно выросла, а «страсть к созданию игр для этой платформы буквально взорвалась».
Популярность ПК-гейминга подтверждает и статистика SteamDB: в 2024 году на платформе вышло рекордное количество игр — 18 974, что на 32% больше, чем годом ранее.
В отчёте также отмечается возможное влияние Steam Deck, который сделал игры для ПК более доступными на ходу.