Над ПК-играми работает рекордное число разработчиков — больше, чем когда-либо ранее

Это рекордный уровень интереса к платформе за всю историю исследований, начиная с 2018 года, когда лишь 60% разработчиков работали над играми для ПК.

ПК остаётся лидером среди платформ, опережая консоли и мобильные устройства, на которые работают от 12 до 36% разработчиков в разные годы.

В отчёте подчёркивается, что популярность разработки для ПК значительно выросла, а «страсть к созданию игр для этой платформы буквально взорвалась».