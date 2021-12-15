Найден универсальный метод взлома PlayStation 4 и PlayStation 5

Речь идёт об ошибке в системном обновлении версии 9.00, которая, в теории, может стать базой для следующего эксплоита, призванного помочь со взломом PS5. При этом причина, по которой джейлбрейка всё ещё нет, достаточно забавная.

Всё дело в том, что у ведущего разработчика на сегодняшний день просто-напросто отсутствует консоль нового поколения.

Сообщается, что свежий взлом использует дыру в безопасности движка WebKit, который также используется как движок для браузеров Google Chrome и SafarI. Взломщик можно запускать под видом обыкновенного приложения.