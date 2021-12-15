Найден универсальный метод взлома PlayStation 4 и PlayStation 5

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Найден универсальный метод взлома PlayStation 4 и PlayStation 5Интересно, как скоро падёт защита японцев?
Недавно хакеры опубликовали в сети новый инструмент для взлома PlayStation 4 — джейлбрейк pOOBs4. Оказалось, что в нём используется «особенность», которую также можно использовать для «разблокировки» новейшей PlayStation 5.
Речь идёт об ошибке в системном обновлении версии 9.00, которая, в теории, может стать базой для следующего эксплоита, призванного помочь со взломом PS5. При этом причина, по которой джейлбрейка всё ещё нет, достаточно забавная.
Всё дело в том, что у ведущего разработчика на сегодняшний день просто-напросто отсутствует консоль нового поколения.
Сообщается, что свежий взлом использует дыру в безопасности движка WebKit, который также используется как движок для браузеров Google Chrome и SafarI. Взломщик можно запускать под видом обыкновенного приложения.
Источник: PlayStation LifeStyle