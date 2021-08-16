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Найдена уязвимость, позволявшая бесконечно пополнять кошелёк Steam на любую сумму

Valve по достоинству оценила труд эксперта, обнаружившего её
В сети появилась информация о достаточно интересном баге в сервисе Steam. С её помощью злоумышленники могли «накачивать» деньгами свои Steam-аккаунты бесконечно.
Найдена уязвимость, позволявшая бесконечно пополнять кошелёк Steam на любую сумму

Обнаружил эксплоит исследователь кибербезопасности под ником drbrix. Обманывая платёжный сервис Smart2Pay, который использует Valve, он мог пополнять свой кошелёк в магазине игр на любую сумму, тратя при этом по 1 доллару (73 рубля) при каждой транзакции, сообщает NME.

Для этого было достаточно привязать электронную почту со строкой «amount100» к своей учетной записи Steam. Затем нужно было пополнять свой кошелёк обычным способом, хоть на 1 доллар. Но используя эксплоит, злоумышленники могли перехватить POST-запрос (данные, отправляемые на сервер) и просто отредактировать его, изменив при этом сумму платежа.

Сообщается, что Valve уже заплатила специалисту, нашедшему эту «дыру» награду. Она составила 7,5 тыс долларов (около 550 тыс рублей).