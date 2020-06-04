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Найдено косвенное подтверждение, что PlayStation 5 всё же выйдет до конца года
AMD начнет поставки чипов для долгожданной консоли на следующей неделе
Напомним, что нескольким ранее в сети появилась информация о том, Sony может перенести выход долгожданной приставки пятого поколения. Сейчас же было найдено косвенное подтверждение, что PlayStation 5 всё же выйдет до конца года.
Так, издание Digitimes, ссылаясь на собственный источник в каналах поставок полупроводников, сообщило о том, что уже на следующей неделе компания AMD приступит к поставке микросхем полузаказных гибридных процессоров грядущей приставки Sony пятого поколения для их последующих этапов упаковки и тестирования.
Сообщается, что начиная с июня объемы поставок чипов будут только расти, что предполагает массовое производство новых консолей Sony уже в ближайшее время. Это и является косвенным подтверждением того, что компания все же сможет выпустить долгожданную консоль до конца текущего года.