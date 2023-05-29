Найдено слово, которое «убьёт» ваш Steam-аккаунт навсегда

Spiffing Brit, британский блогер, опубликовал видео под названием «Одно слово убивает ваш аккаунт Steam». В нём он решил повторить ошибку, сделанную таинственным пользователем, и показать её всему миру.

И вот, слово, которое оказалось главным героем данной истории — «antidisestablishmentarianism», одно из самых длинных слов в английском языке.

Изменение имени профиля в Steam на него оказалось катастрофическим для аккаунта. Пользователи, столкнувшиеся с этой проблемой, больше не могли получить доступ к группам, друзьям, профилям и своему инвентарю.

Даже мобильное приложение Steam переставало работать. Если кто-то пытался посмотреть их профиль, то видел только пустую страницу.

Что интересна, причиной сбоя является не совсем детище Valve. Ошибка на стороне серверов Akamai, на которых размещены игровые сервисы нескольких компаний, включая Ubisoft, Riot, Roblox и The Pokemon Company.

Именно этот хостинг и блокируют доступ к профилям с именем «antidisestablishmentarianism».