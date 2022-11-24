Найди 5 отличий: создатели новой хоррор-игры сравнили игровую графику с реальностью

Найди 5 отличий: создатели новой хоррор-игры сравнили игровую графику с реальностьюПолучилось неотличимо от реальности
Разработчики из Striking Distance Studios активно завлекают игроков в свой новый хоррор — The Callisto Protocol. На этот раз они делают это через сравнение игровой графики с реальностью.
Так, например, они показали изображение главного героя игры, внешность которому подарил актёр Джош Дюамель. И, если честно, очень трудно сходу определить, где реальное фото актёра, а где — отрендеренный на игровом движке кадр.
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То же самое касается и окружения. В качестве примера разработчики показали комнату с висящей на манекене одеждой и некий коридор. В обоих случаях на суд зрителей представили реальное фото и рендер.
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Напомним, что The Callisto Protocol разрабатывается на движке Unreal Engine 4. Целевыми платформами проекта являются PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S, а также персональные компьютеры.
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Релиз свежего хоррора намечен уже на 2 декабря 2022 года.