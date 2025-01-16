Накануне анонса: инсайдеры раскрыли сколько будет TFLOPS в портативной консоли Nintendo Switch 2

По данным Famiboards, в портативном режиме GPU будет работать на частоте 561 МГц, обеспечивая 1.71 TFLOPS. В док-режиме частота вырастет до 1000 МГц, что соответствует 3.1 TFLOPS.

Хотя это лишь четверть мощности GeForce RTX 3060 (12 TFLOPS), сравнение корректнее проводить с Xbox Series S, чья производительность составляет 4 TFLOPS.

Switch 2 немного уступает, но близость показателей может упростить портирование игр с Series S на новую консоль Nintendo.

Свежая портативка компании будет использовать SoC NVIDIA Tegra 239 с 8-ядерным процессором и графическим ядром на архитектуре Ampere с 2048 CUDA-ядрами.

Ключевым преимуществом станет поддержка технологий DLSS Super Resolution и Ray Reconstruction. Первая позволит значительно повысить производительность за счет апскейлинга.

Анонс устройства ожидается уже сегодня, 16 января.