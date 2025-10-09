Накануне крупная DDoS-атака парализовала Steam, PlayStation Network и EA — кто стоит за атакой

Игроки сообщали о невозможности войти в аккаунты, открыть магазин Steam или подключиться к матчам в League of Legends и VALORANT.

По данным Downdetector, сбой начался около 8 вечера по восточному времени США и достиг пика с более чем 34 000 жалоб. Проблемы также зафиксированы у T-Mobile, GitLab, Google, Microsoft и других крупных компаний, что указывает на синхронную сетевую атаку.

Эксперты по кибербезопасности считают, что за инцидентом стоит ботнет Aisuru — одна из крупнейших сетей заражённых устройств.