Игры
Опубликовано 14 августа 2024, 07:59
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Наконец-то потянет: на Nintendo Switch выйдет новейшая Assassin's Creed Shadows про негра-самурая

Новость и вправду приятная
Assassin's Creed Shadows, новейшая игра в серии, по слухам, готовится к выпуску на Nintendo Switch 2.
Наконец-то потянет: на Nintendo Switch выйдет новейшая Assassin's Creed Shadows про негра-самурая
© Wccftech

Вместе с ней на новую консоль портируют и предыдущие части, такие как Assassin's Creed Valhalla и Assassin's Creed Odyssey. По информации инсайдера Nash Weedle, последние основные игры серии, включая прошлогоднюю Assassin's Creed Mirage, также появятся на Switch 2.

Портировать будут не только новые игры — Assassin's Creed Odyssey и Origins выйдут в одном комплекте, что вполне логично, учитывая их возраст. Ubisoft, по слухам, делает большую ставку на новую консоль, что может означать продолжение выпуска портов.

Редактор Universo Nintendo Necro Felipe подтвердил слух о выходе Assassin's Creed Shadows на Switch 2, добавляя надежности этим данным.

Ожидается, что производительность новой консоли будет близка к Steam Deck. Официальные анонсы пока отсутствуют, так что лучше воспринимать информацию с осторожностью.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
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