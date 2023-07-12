Нам до этих ваших санкций: Microsoft добавит русский язык в свою новую игру

Таким образом, проект стал одним из немногих (среди свежих), который всё же получит поддержку отечественной локализации. Напомним, что другой проект Microsoft — Starfield — пока что не планирует обзаводиться русским переводом.

Отметим, что по словам разработчиков, Forza Motorsport предложит игрокам потрясающий опыт, в том числе за счёт внедрения трассировки лучей в реальном времени, новой системы повреждений, реалистичной физической модели поверхностей и обновлённую систему управления автомобилями.

Премьера Forza Motorsport намечена на 10 октября 2023 года для ПК и консолей Xbox Series X/S. Игроки уже могут добавить игру в свой список желаемого на официальной странице в Steam.