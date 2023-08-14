Нашумевшая Baldur's Gate 3 сместила легендарную Half-Life 2 на третье место лучших ПК-игр всех времён

Проект получил высшие оценки на платформе Metacritic, занимая I место с оценкой в 97 баллов. Такая же высокая оценка присвоена только игре Disco Elysium. Третье место в рейтинге занимает легендарная Half-Life 2.

Кроме того, Baldur’s Gate 3 близка к званию самой популярной игры 2023 года на платформе Steam по пиковому онлайну. За последние сутки игра установила новый рекорд — она привлекла 875 343 геймеров. Это всего на 3,9 тыс меньше, чем у текущего лидера — игры Hogwarts Legacy.

Напомним, что ранее разработчики проекта поделились интересной статистикой об игроках в Baldurʼs Gate 3. Успех новинки может стать стимулом для создания новых игр во вселенной Dungeons & Dragons.