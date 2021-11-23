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Нашумевшую игру Cyberpunk 2077 продают с самой большой скидкой на ПК-50%
Сервис цифровой дистрибуции GOG, в честь знаменитой распродажи “Черная пятница”, уронил цену нашумевшего тайтла Cyberpunk 2077 на 50%. Что интересно, это максимальная скидка на ПК на данную игру.
Об игре уже многое сказано, но напомним, что действия в ней разворачиваются в мегаполисе будущего — Найт-Сити. Играть предстоит за V, которому предстоит отыскать уникальное устройство, позволяющее стать бессмертным. Cyberpunk 2077 выполнена в жанре ролевой игры, экшена и фантастики.
В обычное время игра продается за 1 999 рублей, однако в рамках данного предложения ее можно ухватить за 1 000 рублей. Сделать это можно перейдя по этой ссылке.
Напомним также, что сейчас с большими скидками продаются Far Cry, Assassin's Creed и прочие хиты Ubisoft.
Источник: GOG