Нашумевшую игру Cyberpunk 2077 продают с самой большой скидкой на ПК

Об игре уже многое сказано, но напомним, что действия в ней разворачиваются в мегаполисе будущего — Найт-Сити. Играть предстоит за V, которому предстоит отыскать уникальное устройство, позволяющее стать бессмертным. Cyberpunk 2077 выполнена в жанре ролевой игры, экшена и фантастики.

В обычное время игра продается за 1 999 рублей, однако в рамках данного предложения ее можно ухватить за 1 000 рублей. Сделать это можно перейдя по этой ссылке.